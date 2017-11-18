شاهد.. تغير فصول السنة من الفضاء في 20 عاماً

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مقطع فيديو تصل مدته لدقيقتين ونصف الدقيقة، يظهر تغير الفصول على الكرة الأرضية على مدار 20 عاما.

وتبدو الكرة الأرضية أشبه بلوحة فنية، تتنوع ألوانها وتتغير مع تغير فصول السنة منذ سبتمبر عام 1997، حتى سبتمبر 2017.

ويظهر الفيديو بعض التغييرات التي طرأت على الأرض خلال الأعوام الماضية، إذ أصبح فصل الربيع يأتي في وقت أبكر، فيما يستمر فصل الخريف لفترة أطول في نصف الكرة الشمالي.

كما انحسرت القمم الجليدية في القطب الشمالي مع مرور الوقت، وانحسرت بصورة أقل في القطب الجنوبي.