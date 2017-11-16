دخول مجاني لمهرجان «السيرك على ضفاف النهر» في «ريفرلاند دبي»

أعلن مجمع "ريفرلاند دبي" في "دبي باركس آند ريزورتس"، عن انطلاق عروض السيرك المذهلة في مهرجان "السيرك على ضفاف النهر"، الذي يقام بدءاً من 16 حتى 18 نوفمبر، بما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة مع مجموعة من أنشطة السيرك التفاعلية، والعروض المتحركة الترفيهية وورش عمل لتعليم مهارات السيرك وألعاب الخفة إضافة إلى العروض الحية المميزة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بهذه المجموعة المشوقة من العروض من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساءً يوم الخميس 16 نوفمبر ومن الساعة 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت 17 و18 نوفمبر على التوالي والدخول مجاني.

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في المهرجان الشخصية الشهيرة والرياضي المحترف بالمشي على الحبال "ميكي ويلسون"، ويضم المهرجان عروضاً وفقرات مستوحاة من السيرك وورشات خاصة بألعاب الخفة وعروض حية تشمل الألعاب البهلوانية وفقرات المهرجين وغيرها الكثير.