«عالم ديزني» ينتقل إلى دبي أبريل المقبل

تستضيف ساحة مركز دبي العالمي خلال الفترة ما بين 4-7 أبريل 2018، مغامرات عالم ديزني، التي ستنقل الجمهور في رحلة ممتعة مع شخصيات ديزني الشهيرة منها ميكي ماوس، ميني ماوس، دونالد داك، بندق وديزي داك والأسد الملك، ليتل ميرميد، بيتر بان، وشخصية الفيلم رقم واحد الحائز على جائزة الأوسكار، فروزن.

وصرح المنتج كينيث فيلد: "إنه عرض استثنائي وعطلة عائلية كلها في ليلة لا تصدق". "ستشعرون كأنكم في رحلة سفر مع ميكي، ميني وأصدقائهم".

"جواز السفر إلى المغامرة" يضم فريق دولي من المتزلجين الحائزين على جوائز عدة، مصممي رقص محترفين وفرقة موسيقية ليكمل العرض ولتستمتع الأسرة. مصممة الرقص سيندي ستيوارت احتفلت بالراقصين والمتزلجين والموسيقى عن طريق الحركات. كان مصدر الهام ستيوارت لعمل الرقصات هي شخصيات ديزني، حيث قامت بإدراج كل حركة لنقل كل قصة لكل الشخصيات، مثل الاحتفالات المبهجة في يوم التتويج في أرينديل في اغنية "لأول مرة إلى الأبد" والتحول الدرامي والملهم الذي قامت به إلسا خلال أغنية "ليت إيت غو". "وتضم الرقصات عدد من الرفعات مثل تلك التي ظهرت في فيلم الأمير اريك وأرييل وعرض خفة الحركة والتوازن خلال دويتو سيمبا ونالا في اغنية" يمكن أن تشعر الحب الليلة ".

مصمم الأزياء آرثر بوتشيا عمل على تجميع قطع معينة وبطرق محددة وجذابة لتعكس لهجة وثقافة شخصيات ديزني المفضلة لديكم. لم يتم إعطاء كل الاهمية للشخصيات الرئيسية فقط، ولكن لجميع الشخصيات المشاركة في العرض مثل الشخصيات الداعمة لكابتن هوك القرصان.

تم تعزيز العديد من إعدادات العرض من خلال تصاميم روبرت سميث ذات المناظر الخلابة وتصاميم الإضاءة من باتريك ديرسون، على الجليد وفوقه، حيث عمل الاثنين على ابراز تصاميم الاخر بطريقة ساحرة وخيالية في مزيج من الاشكال والعناصر الخلابة التي تأخذ الحاضرين الى أعماق كل قصة تحكى. أفق لندن الضبابي يتلاشى مع توجه الأطفال نحو نيفيرلاند، حيث يستقبلهم ذا لوست بويز في منزلهم الشجري، وجولي رودجر في سفينة القراصنة الهائلة التي يبلغ طولها 35 قدما. كما أعيد تصور مملكة الملك تريتون تحت الماء من خلال مجموعة ملونة من أنماط الإضاءة التي تتناسب مع تصاميم سيباستيان، والأصداف العملاقة التي تفتح لتكشف عن أخوات أرييل اثناء دروس الموسيقى.

وصرح المخرج جيري بيليك: "ليس هذا فقط عرض رحلة من خلال قصص ديزني المفضلة، بل هي رحلة من العواطف. "بداية من انتيكات سيباستيان وسيمبا إلى مغامرات بيتر بان، فإن الجمهور سيشعر بالإثارة والفكاهة والصداقة".

وعلق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة س ي س لايف علي حيداري قائلا: "لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة لجلب ديزني أون أيس مرة أخرى إلى دبي بعد استراحة دامت 3 سنوات مع عرضنا الأكثر إثارة حتى الآن. وللمرة الثالثة سنحضر عرض ديزني أون أيس الجديد إلى مركز دبي التجاري العالمي حيث قمنا بعروضنا سابقا وابهرنا آلاف العائلات مع عالم ديزني السحري. هذه المرة لن يعودوا آنا، إلسا وأولاف إلى دبي فقط، بل سينضم هذا العام مجموعة كاملة من الشخصيات التي لم يسبق لها زيارة الامارات. نالا وسيمبا من الأسد الملك وكذلك الكابتن هوك وبيتر بان، وسوف يأخذوننا في رحلة سحرية على طول الطريق كل هذا بمساعدة صديقنا ميكي ماوس الذي يوفر لنا "جواز السفر إلى المغامرة".

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