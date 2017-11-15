تعرف على مخاطر ارتداء الجينز "الضيق"

يفضل الشباب من الجنسين ارتداء الجينز الضيق "السكيني"، ولكنهم لا يعرفون مخاطره على صحة الجسم.

وبحسب دراسة جديدة نشرها موقع "ماشابل" الأميركي، يهدد ارتداء السراويل الضيقة صحة الجسم، حيث يؤدي إلى تلف في أعصاب وعضلات الساقين والقدمين.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة طب وجراحة الأعصاب والطب النفسي، إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 35 عاما بتهتك شديد في الكاحلين، حيث انتقلت للعلاج في مستشفى أديليد الملكي في أستراليا، وذلك بعد تعودها على ارتداء السراويل الضيقة.

وقال طبيبها المعالج في المستشفى توماس كيمبر: "لقد فوجئنا بإصابتها بأضرار جسيمة في أعصابها وعضلاتها"، مشيرا إلى أن ارتداء السراويل الضيقة كان سببا في حدوث ذلك.

وتقول الدراسة إنه على الرغم من أن التقارير السابقة ربطت ارتداء الجينز الضيق بإصابة أعصاب الفخذين، إلا أن هذه الحالة أظهرت الضرر الذي يمكن أن يحدث في الكاحل أيضا.

ولا يقتصر تلف الأعصاب على الجينز السكيني، فقد أشار أطباء الأعصاب سابقا إلى أخطار ارتداء الملابس الضيقة بشكل عام.