عروض مذهلة في مهرجان "السيرك على ضفاف النهر"

أعلن مجمع "ريفرلاند دبي" في "دبي باركس آند ريزورتس"، عن انطلاق عروض السيرك المذهلة في مهرجان "السيرك على ضفاف النهر"، الذي يقام بدءاً من 16 حتى 18 نوفمبر، بما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة مع مجموعة من أنشطة السيرك التفاعلية، والعروض المتحركة الترفيهية وورش عمل لتعليم مهارات السيرك وألعاب الخفة إضافة إلى العروض الحية المميزة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بهذه المجموعة المشوقة من العروض من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساءً يوم الخميس 16 نوفمبر ومن الساعة 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت 17 و18 نوفمبر على التوالي.

سوف يشمل برنامج المهرجان عروض تحدي الجاذبية فوق النهر التي ينفذها بطل المشي على الحبال الشهير “ميكي ويلسون"، وفقرات القفز العالي على الترامبولين، وعروض نفث النيران، وألعاب التوازن الأكروباتية المختلفة التي ستبقي الزوار متحمسين ومتتشوقين لمشاهدة المزيد.

وسيتواجد "ميكي ويلسون" الشخصية العالمية الشهيرة الموهوبة في فنون المشي على الحبال القادم من الولايات المتحدة الأمريكية ليقود أحد عروض السيرك الأكثر تشويقاً، حيث سيقوم بالتوازن على حبل يرتفع 4 أمتار عن سطح النهر.

وقد اشتهر "ميكي ويلسون" عالمياً بعد الفيديو الذي حقق انتشاراً كبيراً عندما ظهر في عرض "إيلين ديجينيريس" وهو ينقذ صديقاً علق في كبينة منحدرات التزلج في كولورادو باستخدام خبراته في المشي على الحبال المعلقة.



وستتاح فرصة فريدة للأهالي وأطفالهم لتجربة مهارات فنون السيرك مع ورشات عمل ألعاب الخفة والمشي على السيقان الخشبية التي ستثير دهشة أصدقائهم وتختبر قدرة الصغار على التوازن، إضافة إلى تجربة مواهبهم الإبداعية ضمن منطقة مخصصة للرسم على الوجوه والتنكر. كما سيتمكنون من لقاء الشخصيات الزرقاء المحبوبة حول العالم؛ سنفورة وبابا سنفور، وسيستمتعون بعروض لفيلمي مدغشقر الشهيرين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الريس، المدير العام للتجزئة والضيافة في "دي اكس بي إنترتينمنتس": "إن عروض السيرك تجربة رائعة يستمتع بها الجميع من كافة الأعمار، لذا نود في مجمع "ريفرلاند دبي" إعادة إحياء هذه الأجواء الممتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة ليتمكن ضيوفنا من عيش تجربة ترفيهية غير اعتيادية. سيشمل المهرجان فعاليات لا مثيل لها تضمن قضاء جميع أفراد العائلة أوقات ممتعة، بدءاً من مهارات المشي على الحبال المشوقة، وورشات عمل مهارات السيرك وألعاب الخفة، إضافة إلى المشي على السيقان الخشبية. وسيكون مهرجان السيرك حدثاً فريداً، خاصة مع توفر مجموعة متنوعة من المطاعم ذات الإطلالة الخلابة على النهر، وخيارات عديدة للتسوق في المتاجر المنتشرة في المجمع ".

ويقع مجمع "ريفرلاند دبي" الفريد والمتكامل في وسط "دبي باركس آند ريزورتس"، ويحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية المفتوحة أمام الزوار بدون تذاكر أو بطاقات دخول، ليكون مكاناً مثالياً للعائلات والأصدقاء من مختلف الأعمار.

ويضم "دبي باركس آند ريزورتس"، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، أربعة منتزهات ترفيهية هي: منتزه "موشنجيت دبي" وهو منتزه ترفيهي فريد يكشف عن بعض شخصيات هوليوود المحبوبة من عالم "دريم ووركس أنيميشن" و"كولومبيا بيكتشرز" و"ليونزجيت"، ومنتزه "بوليوود باركس دبي"، المنتزه الترفيهي الأول من نوعه الذي يضم ألعاب ركوب ووجهات ترفيهيه من وحي أضخم أفلام بوليوود، ، فضلاً عن "ليجولاند دبي"، المنتزه الترفيهي التفاعلي الفريد المستوحى من مكعبات الليجو الشهيرة ليوفر للعائلات بيئة تعليمية مرحة.

وحديقة الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك"، أول حديقة مائية مخصصة للعائلات والأطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 سنة. وترتبط الوجهة الترفيهية بالكامل عبر مجمّع "ريفرلاند دبي" الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات المتنوعة المتاحة مجاناً أمام الزوار من مختلف الأعمار فضلا عن فندق "لابيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي، وهو جزء من ماريوت أتوجراف كوليكشن. وسوف يكون منتزه "سيكس فلاجز دبي"، والمقرر افتتاحه في أواخر 2019، خامس المنتزهات الترفيهية المتعددة ضمن "دبي باركس آند ريزورتس"، وأول منتزهات مجموعة "سيكس فلاجز" في المنطقة.