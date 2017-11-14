شقيقان ينتحران بعد قطيعة 20 عاماً

قرر شقيقان بريطانيان توأم الانتحار بنفس الطريقة، وبفارق أشهر قليلة بعد قطيعة دامت بينهما أكثر من 20 عاماً.

نشب خلاف بين الشقيقين ديفيد وبول مانن أسفر، قبل أن يتم العثور على ديفيد وقد شنق نفسه في مايو الماضي، وعندما علم بول بانتحار شقيقه لحق به بنفس الطريقة.

وأظهرت التحقيقات، أن الشقيقين كانا يعانيان من مشاكل زوجية بسبب بعض الصعوبات المالية.

وحاول ديفيد الانتحار من قبل عن طريق تناول جرعة دواء زائدة، قبل أن يتم احتجازه بموجب قانون الصحة العقلية.

وعقب انتحار ديفيد ووصول الأخبار لتوأمه بول الذي كان يعاني هو الآخر من الاكتئاب، تأثرت نفسية بول بشدة ليقرر الانتحار شنقا.