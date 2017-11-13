«مؤسسة دبي للإعلام» تكرم الفائزين في جائزة «مشاهير التميز»

في إطار حرصها على تكريم موظفيها والارتقاء بمستوى أدائهم مواكبة للتطورات المتلاحقة في شتى مجالات الإعلام، كرمت مؤسسة دبي للإعلام صباح اليوم، الفائزين بجائزة التميز الداخلي «مشاهير التميز» بفئاتها المتعددة، وذلك بحضور عدد من مديري المؤسسة بقطاعاتها الثلاثة: التلفزيون والإذاعة، النشر، الطباعة والتوزيع، إلى جانب عدد من موظفي المؤسسة في فندق (غراند حياة بدبي).

وقال سامي القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام في كلمته في هذه المناسبة، أن معايير جائزة «مشاهير التميز» تقدم للمشاركين فيها خارطة طريق لتحقيق النجاح الوظيفي والتميز المؤسسي في حالة الأخذ بها والالتزام بمتطلباتها وتطبيقها بدقة وكفاءة لضمان التطوير المستمر للأداء والخدمة وليس مجرد الحصول على جائزة أو تكريم معين، كما هي وسيلة وأداء للارتقاء بالأداء على مستوى الموظفين والفرق والمشروعات والإدارات.

وفي صحيفة البيان، فازت الزميلة بيان السطري بالمركز الأول عن فئة الموظف الجديد المتميز، فيما حصلت الزميلة ريما عبد الفتاح على المركز الثاني عن فئة الموظف التخصصي المتميز، وحصدت المركز الثالث من نفس الفئة، الزميلة راضية آيت خداش، وفاز الزميل عماد علاء الدين من قسم التصوير عن فئة الموظف المتميز في الوظائف الفنية المساعدة وحصد الزميل محمد صالح من قسم الموارد البشرية عن فئة الموظف المتميز في المجال الإداري.