ترقبوا 3 أيام من التخفيضات الكبرى ابتداءً من 23 نوفمبر

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، عن مواعيد "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي ستقام للمرة الثانية ما بين 23 حتى 25 نوفمبر2017، حيث تقدّم المحلات التجارية المشاركة في شتّى أنحاء إمارة دبي تخفيضات وخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية.

وتشارك العديد من العلامات التجارية في "3 أيام من التخفيضات الكبرى" ومن بينها: هارفي نيكلز وغاليري لافاييت وبلومينغ ديلز وديبنهامز وهوم سنتر وأي دي ديزاين وريسيس وماكس مارا ووجوه وكونفيرس وغيرها العديد.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سعيد محمد معصم الفلاسي: "تمثل "3 أيام من التخفيضات الكبرى" حدثاً هاماً في التقويم السنوي لقطاع التجزئة، وتعد بمثابة مكافأة خاصة للمتسوّقين في دبي، فهذه المبادرة تعمل على الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية رائعة من قبل المحلات التجارية التي زادت عدد مشاركتها عن السابق، والتي تمنح بدورها المتسوقين وزوّار دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والتخفيضات المغرية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوّق.”

وتعود هذه المبادرة المميزة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بعد ستة أشهر على إطلاقها الأول الذي أقيم في شهر مايو الماضي، لتقدم مجموعة من العروض الرائعة عبر تشكيلة من البضائع المختلفة من الأزياء والمنتجات الإلكترونية إلى المجوهرات وألعاب الأطفال، ليحتفي بها المتسوقون خلال موسم الاحتفالات القادم.

ويعد "3 أيام من التخفيضات الكبرى" من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن المهرجانات التي تعنى بالتسوق والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، والفعاليات ذات الصلة بالتنزيلات، وتجارب وأنشطة حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي.