«ذا ريفر بيتش» أعلى برج خشبي في شيكاغو

يتوقع أن تحتضن واجهة شيكاغو النهرية خلال السنوات العشر القادمة، ناطحة سحاب خشبية من 80 طابق، فيما لو أفلحت شركة الإنشاءات الهيكلية " بيركينز اند وَيل" بالتعاون مع شركة الإنشاءات الهندسية" ثورنتون توماسيتي" وجامعة كامبريدج في إنجازه.

وسيصبح البرج في حال استكماله بحسب رواية موقع " ترافيل أند ليجر" أعلى ناطحة سحاب من الخشب في العالم، محتضنا 300 شقة سكنية، و"حدائق مجتمعية" على سطحه.

وسيتسنى للمقيمين والزوار الوصول إلى المساحات الخضراء في جميع أنحاء المبنى، بما في ذلك " اتريوم" من زجاج في الطابق الأرضي، و" حدائق" مصغرة على محيط المبنى يمكن رؤيتها من الخارج.

ولا يزال برج" ذا ريفر بيتش تاور" مجرد فكرة، وتغير تصميمه منذ اقتراحه أول مرة العام الماضي. ومع ذلك فهو يشكل إيذانا بمستقبل أكثر صداقة للبيئة لأفق خشبية.

وفِي الوقت نفسه يعكف مهندسون معماريون من فانكوفر ولندن وستوكهولم أيضا على تجربة مبان خشبية متعددة الطوابق.

ويشار إلى أن اختيار من مواد بناء غير تقليدية تكون بصماتها الكربونية أقل من المواد الخرسانية أو الصلبة.