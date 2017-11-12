تطلب الطلاق بعد أسبوعين لأن زوجها يقوم بجميع الأعمال المنزلية

طلبت عروس مصرية الطلاق من زوجها بعد أسبوعين فقط من الزواج، وذلك بعد أن ضاقت ذرعاً من مكوثه في المنزل بشكل دائم، وأدائه العديد من الأعمال المنزلية.

ويدير الزوج متجراً ناجحاً لبيع الملابس، يعمل فيه العديد من الموظفين، وبالتالي فهو قادر على قضاء وقت طويل في المنزل، يمضيه في التنظيف وإعادة ترتيب الأثاث، وهذا ما جعل زوجته غير قادرة على العيش معه بهذه الطريقة.

وتقول الزوجة إن زوجها يتصرف كربة منزل، فعلاوة على القيام بجميع الأعمال المنزلية، لا يسمح لها بتقديم المساعدة.

وبعد أن واجهته بمشاعرها تجاه ذلك، أجابها بأن عليها اتباع القواعد التي يضعها، إذا كانت ترغب بالعيش معه في نفس المنزل، بحسب ما نقل موقع أوديتي سنترال.