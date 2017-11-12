حيلة تمنحك راحة أكبر في الرحلات الجوية

دائما ما يشتكي ركاب الرحلات الجوية، وخصوصاً الدرجة الاقتصادية، من عدم ارتياحهم أثناء جلوسهم خلال ساعات السفر.

ولكن هل تعلم أن هناك وسيلة في يدك، ستمنحك الراحة ومزيد من المساحة أثناء جلوسك، وهي عبارة عن زر خفي موجود أسفل مسند ذراع المقعد ناحية ممر الطائرة.

ولكي تجد هذا الزر، اذهب إلى نهاية مسند الذراع من الخلف، وما أن تضغط عليه حتى ستتمكن من رفع المسند من ناحية الممر، وستحصل على المزيد من المساحة الراحة لجانبيك وقدميك أثناء الجلوس، بحسب ما ذكرته مجلة "تايم" الأميركية.

كما أن هذا الز السري، سيساعدك بشكل أفضل على إنزال حقائبك من الخزانة في الأعلى، بعد انتهاء الرحلة، بدلا من المعاناة التي يعانيها غالبية الركاب، بثني ظهرهم للنهوض من أجل الحصول على حقائبهم، ومضايقة جيرانهم.

ولكن ليس الهدف الرئيسي من هذا الزر الخفي في مقعدك، هو منحك المزيد من المساحة أثناء الجلوس، ولكنه مصمم في المقام الأول من أجل منح الراكب عملية هروب سريعة ناحية باب الخروج، في حدوث حالات الطوارئ.