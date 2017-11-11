دولة تختفي من على خرائط العالم

قرر عدد من الممتعضين بسبب اختفاء اسم دولتهم من خرائط العالم، الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم إزاء ذلك التجاهل.

وقام العديد من النيوزيلنديين بالتعبير عن امتعاضهم من استمرار تجاهل العديد من الخرائط في مختلف دول العالم لوجود بلادهم، حيث أسسوا مجموعة على موقع "ريديت" للتعبير عن غضبهم.

ووفقا لما نشره موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد ضمت المجموعة التي تحمل اسم "خرائط بدون نيوزيلندا" نحو 27 ألف شخص.

كما دشنوا صفحة على موقع "فيسبوك" حملت نفس الاسم، ونشروا صورا للعديد من خرائط العالم التي اختفى منها تماما اسم دولتهم نيوزيلندا.

ونشر تقرير الشبكة البريطانية بعض المعلومات عن نيوزيلندا، مشيرا إلى أنها دولة بها مجموعتان ثقافيتان رئيسيتان هما النيوزيلنديون من أصل أوروبي، والماوريون وهم أحفاد المستوطنين البولينيزيين، وتتكون نيوزيلندا من جزيرتين رئيسيتين.

تبلغ مساحتها حوالي 270 ألف كيلومتر مربع، وثلاثة أرباع السكان وعددهم 4.7 ملايين نسمة يعيشون في الجزيرة الشمالية التي توجد بها العاصمة ويلينغتون.