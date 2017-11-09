تكريم إذاعة الأولى في منتدى الإعلام الإماراتي

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إذاعة الأولى، وذلك على الدور الوطني الذي بذلته الإذاعة في مواجهة التحديات الإعلامية والسياسية المفروضة على المنطقة، ودورها في ترسيخ القيم الوطنية التي شكلت الضمانة الأولى لرفعة الوطن وتأكيد قدرته على تخطي أي تحديات قد تعترض طريقه، عبر خطاب إعلامي واضح، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الإعلام الإماراتي.

وتسلم ميدالية التكريم عن الإذاعة، عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي تقدم بالشكر على هذا التكريم الذي سيضاعف من مسؤولية الإذاعة تجاه المجتمع المحلي والإقليمي مشيراً أن إذاعة الأولى التي انطلقت بتوجيهات سمو ولي عهد دبي في العام 2014، تمكنت في غضون السنوات الثلاث الماضية من اجتياز تحديات كبيرة وبادرت بالبحث عن الإيجابيات فقط في المؤسسات المحلية وتسليط الضوء على الانجازات والرسائل البناءة القائمة على الدعم وفتح آفاق جديدة لتحقيق الرؤى المستقبلية المنشودة للدولة في ظل القيادة الرشيدة والإرتقاء في الطرح والمضمون التراثي الثقافي وتغطية الأحداث والفعاليات المحلية وقال " منذ اطلاقها تبنت الأولى دورها الإعلامي في تعزيز اللحمة الوطنية وتحصين المجتمع ضد الفتن والأخبار الكاذبة وما يترتب عليها من آثارها السلبية والتطلع نحو الرؤى المستقبلية لدعم مسيرة التطور والبناء في الدولة مع المحافظة على أهدافها ورسالتها الإعلامية كإذاعة محلية تراثية إماراتية، تحتفظ بهويتها الوطنية".

واضاف بن دلموك بأن التكريم يكلل نجاح فريق عمل الإذاعة، الذين ساهموا بدورهم الإعلامي، مدفوعين بالكلمة الصادقة والشفافية وبقيمهم واخلاقياتهم المهنية العالية، ليكونوا جنوداً للوطن من منبر إعلامي محلي استقطب شريحة كبيرة من المستمعين على المستوى الداخلي.

يذكر أن قائمة التكريم شملت 26 مؤسسة إعلامية في مجالات الصحافة المطبوعة والمسموعة والإلكترونية.