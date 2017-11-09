4 مخالفات في السعودية لا يمكن سدادها إلا بالمرور

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن أربع حالات يتم فيها حجب المخالفات المرورية، ولا يستطيع فيها "المخالف" السداد عبر نُظم التسديد المعروفة، وإنما يتعين عليه مراجعة إدارة المرور لتنظر "هيئة الفصل" في مخالفاته.

وأوضحت الإدارة، في حسابها الرسمي على "تويتر"، في ردها على سؤال مُواطن سعودي بأن هذه الحالات هي : " التفحيط، أو الصدم والهروب، أو القيادة تحت تأثير المُسكر، أو استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به ".

وبحسب رد المرور فإن مرتكب أي من هذه المخالفات قد يواجه عقوبة مُشددة بزيادة الغرامة أو حجز المركبة، أو كليهما، إذا كان متجاوزا لأنظمة المرور بشكل متكرر.

يشار إلى أن حجب المخالفة المرورية، يترتب عليه عدم الانتفاع بالعديد من الإجراءات والخدمات المرورية لحين مراجعة المرور، ورفع الحجب وتسوية كافة المخالفات.