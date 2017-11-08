فيديو ..طفل يدير رأسه 180 درجة للخلف

حين رأى الطفل الباكستاني محمد سمير، أحد ممثلي هوليود في فيلم من أفلام الرعب وهو يدير رأسه للخلف، عكف على تقليده حتى نجح في الأمر.

أصبح الطفل البالغ من العمر 14 عاماً، قادراً على تدوير رأسه 180 درجة، على نحو مرعب، آملا في أن ينقله ذلك من كراتشي الباكستانية إلى هوليوود، بحسب تقرير لـ"ديلي ميل".

يقول "البومة" كما يعرف بين المحيطين به: "كنت في السادسة أو السابعة عندما رأيت ممثلا في فيلم رعب من أفلام هوليوود يحول رأسه للخلف فأعجبت بذلك، وصرت أتدرب عليه حتى أتقنته خلال بضعة أشهر، لكن والدتي عندما رأتني أفعل ذلك، حذرتني من تكراره خشية أن يضر رقبتي، لكنني مع الوقت أدركت أنها هبة من الله".

"حلمي هو العمل مثل هذا الممثل في أفلام الرعب هوليوود"، يقول سمير الذي ترك دراسته ليصبح جزءا من فرقة رقص لكسب لقمة العيش ومساعدة أسرته في إدارة الشؤون المنزلية بعد أن أصيب والده ساجد خان "49 عاما" بالمرض.

وقالت الأم روكسانا خان (45 عاما): "كان والد سمير يعمل في مصنع للنسيج. لكنه اضطر إلى التوقف عن العمل بعد أن تعرض لأزمة قلببة مرتين في السنة، ومنذ ذلك الحين لم يبق على ما يرام وأصبحت المسؤولية الكاملة للأسرة على أكتاف سمير".