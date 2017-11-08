منال بنت محمد: مجتمع الإمارات مزدهر بالإبداع والفن

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تقيم دار المزادات العالمية «سوذبيز» في دبي مزادها الافتتاحي بعنوان «بلا حدود: دبي» ويعقد مزاد سوذبيز الأول في دبي بالتعاون مع المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومن خلاله يتم تقديم آفاق جديدة مستوحاة من روائع الفن الحديث والمعاصر في الشرق الأوسط مستكشفاً تأثير المنطقة وجمالها وثرائها وتراثها العريق على الإبداع الفني في جميع أنحاء العالم.

مركز عالمي

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «تماشياً مع رؤية واهتمام قيادتنا الرشيدة بإثراء المشهد الثقافي في الدولة وتعزيز ثقافة الإبداع الفني، شهدت الساحة الثقافية والفنية ازدهاراً متنامياً خلال السنوات الأخيرة، مع العديد من المبادرات والفعاليات التي تم إطلاقها على مستوى الدولة لتوفير منصات للفنانين لعرض أعمالهم وجعل الفن في متناول الجميع، وأضافت سموها: أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تجربة متميزة في إيجاد مجتمع مزدهر بالفنون، حيث تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة والإبداع، معربةً سموها عن فخرها بالدور الفعال للمكتب الثقافي في دعم هذه الحركة الثقافية والفنية المزدهرة في الدولة من خلال مبادرات وورش عمل تستهدف تنمية ودعم المواهب الفنية، وترتقي بمهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية ذات خبرة، ومن خلال خبراء ومبدعين في كافة مجالات الفنون.

تعاون وشراكة

وأكدت سموها أن إقامة شراكات جديدة والتعاون مع المؤسسات التي تشترك معنا في الرؤية والتوجه لإثراء المشهد الثقافي والفني المزدهر في الدولة، من خلال خلق فرص جديدة لزيادة الوعي بأهمية الفن وتقديره، هو جزء أساسي من استراتيجية المكتب الثقافي، لذلك، يسرنا أن نتعاون مع دار المزادات العالمية «سوذبيز»، التي تعتبر من أهم المؤسسات الرائدة ذات تاريخ عريق في مجال الفن على مستوى العالم، في وقت نواصل تعميق تفاعل المجتمع والمشاركة مع المشهد الفني الدولي، وتنمية المواهب وتعزيز دور الفن في تشجيع الابتكار والإبداع».

اللحظة المثالية

وقال إدوارد جيبس، رئيس سوذبيز الشرق الأوسط: «إنه لشرف عظيم لنا أن ترعى سمو الشيخة منال بنت محمد بالمزاد الافتتاحي (بلا حدود: دبي ) بعد افتتاح معرضنا ومكاتبنا في دبي هذا العام، ويشهد هذا الوقت تطوراً كبيراً في المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا المزاد يؤكد التزامنا تجاه عملائنا ومواصلة مسيرتنا لتعزيز الصورة العالمية لفنون الشرق الأوسط. ومع هذا التطور في المشهد الثقافي وتنوع الأذواق في المنطقة، بدعم من الاتجاهات الجديدة في عالم الفنون، يبدو وكأنها اللحظة المثالية لتوسيع مجموعة الفنون المعروضة والفنانين في المزادات في دولة الإمارات.

أغلى القطع

وقالت مي الديب أخصائية الفن العربي الحديث والمعاصر، ومستشارة الفنون بدار (سوذبيز) للمزادات في حديثها لـ «البيان» يقدم المزاد أكثر من مفاجأة لمحبي الفنون وعشاق المقتنيات المميزة حيث تعرض نسخة نادرة جداً باللغة الإنجليزية لفيلم وثائقي يعتبر من أهم الأفلام الوثائقية الأولى عن الحج، حيث يعرض فيه لقطات في وقت قديم من مكة المكرمة ترجع إلي عام 1948، وقد أنتج وأخرج الفيلم المخرج والمصور الفرنسي الرائد مارسيل إشاك، ويتضمن الفيلم عرضاً موجزا للأهمية التاريخية وطقوس الحج السنوي، أما أبرز الأعمال الفنية الاستثنائية لوحات الفنان العالمي الشهير علي بانيسادر وتعتبر من أغلي اللوحات التي تعرض في المزاد وتتراوح قيمتها ما بين 200000-300000 دولار أميركي.

كنوز

يضم المزاد العديد من أبرز الأعمال الفنية لأشهر فناني المنطقة، إلي جانب كنوز وقطع تاريخية نادرة من فنون العالم الإسلامي، وأعمال فنية جمعها الفريق من شتى أنحاء العالم في مجالات التصوير الفوتوغرافي والتصميم والمطبوعات والمخطوطات والكتب، وتنتمي إلى مجموعات فنون المستشرقين والقرن العشرين والفن المعاصر في الشرق الأوسط .