متحف اللوفر أبوظبي يجمع حضارات العالم تحت قبته

يفتتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه للجمهور 11 نوفمبر الجاري، وخصص قبل ذلك جولة صحافية صباح اليوم لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية الذين أطلعوا على أركان المتحف المؤلف من 55 مبنى منفصل و 23 قاعة عرض وقاعة للمعارض المؤقتة ومتحف للأطفال، ومسرح يشمل 200 مقعد.

والمتحف الذي يقع في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، جاء ثمرةً اتفاقٍ دولي بين حكومتي أبوظبي وفرنسا في العام 2007، ليجسد روح الانفتاح والحوار بين الثقافات، من خلال مجموعة مقتنيات تتميز بأهميتها التاريخية والثقافية والاجتماعية من مختلف الفترات التاريخية التي تنتمي لحضارات متنوعة.

وتعود مجموعة مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي بتاريخها إلى آلاف السنوات، لتعكس مختلف الحضارات والثقافات وتجسد بالتالي التجربة الإنسانية الإبداعية، إذ يمكن للزوار من خلال رؤية تلك الأعمال الفنية والمنحوتات والمعروضات، التي تنتمي إلى فترات تاريخية القديمة وتمتد حتى فترات معاصرة، استكشاف التأثيرات المشتركة والروابط المثيرة للاهتمام بين الثقافات المختلفة عبر التاريخ.

وتتجاور المجموعة الدائمة عند الافتتاح مع مجموعة من الأعمال المعارة من 13 مؤسسة فرنسية. من بينها "بورتريه لإمرأة مجهولة" للفنان ليوناردو دافنشي، تعود لميلان في إيطاليا (1495- 1499) من متحف اللوفر باريس، و"منسوجة دانيال ونبوخذ نصر" تعود لـ 1520 من جنوب هولندا، منفذة بالحرير والصوف، معارة من متحف كلوني. وغيرها الكثير.



إلى جانب هذا سيقيم اللوفر أبوظبي أربع معارض مؤقتة على مدار العام في مساحات منفصلة، وهو ما يمكن الزوار من الإطلاع على المزيد من الأعمال الفنية الجديدة.

وستساعد بعض التقنيات كالدليل الرقمي للوسائط المتعددة والخرائط المتحركة، زوار متحف اللوفر أبوظبي في تكوين فهمهم الخاص عن الأعمال المعروضة والتعرف على السياق العالمي للمتحف.

وسيتم استخدام اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية كلغات رئيسة في متحف اللوفر أبوظبي، بأسلوب مباشر في جميع أنحاء المتحف. وتتوفر في قاعات العرض لوحات توضيحية تزود الزوار بالمعلومات التاريخية والسياق المجتمعي الذي يخص المعروضات، بينما تقدم البطاقات الوصفية التي توضع بجوار كل عمل شرحاً حول القطعة الفنية ومعلومات حول أهميتها الفنية والتاريخية. ويوفر اللوفر أبوظبي أيضاً خرائط برسومات متحركة تعتبر مرجعاً جغرافياً وتاريخياً.