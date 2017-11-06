لعبة "أساسنز كريد أوريجنز" تتنبأ بالفجوة الغامضة في الهرم الأكبر

عادت لعبة "أساسنز كريد أوريجنز"، التي تدور أحداثها في مصر القديمة إلى الواجهة مجددا، بعد أقل من أسبوعين على طرحها، بعدما ظهر أنها تنبأت بالفجوة الغامضة التي عثر علها العلماء داخل الهرم الأكبر في الجيزة قبل أيام.

وفي اللعبة يستطيع اللاعبون زيارة هذه "الفجوة الغامضة" أثناء ممارستهم اللعب.

وتعد "Assassin's Creed Origins" واحدة من أبرز ألعاب الفيديو لهذا العام ولاقت قبولا لدى النقاد واللاعبين على حد سواء.

وقال مخرج اللعبة أشرف إسماعيل "استغرق الأمر 4 أعوام لتطوير وطرح هذه اللعبة، وخصصت أول سنتين للأبحاث، بهدف نقل تلك الفترة الزمنية إلى عالم اليوم".

وأضاف: "كان لدينا علماء آثار وأساتذة تاريخ، وبذلنا جهدا كبيرا للتأكد من أن كل المعلومات التاريخية الواردة في اللعبة حقيقية".

وعمل على تصميم اللعبة أيضا عدد من أشهر الرسامين المتخصصين بمصر القديمة، ومهندسون معروفون.