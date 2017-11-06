منزل متنقل مذهل بـ 1.2 مليون دولار

" بيرفورمانس S " منزل متنقل مذهل مثالي لـ "كبار الأثرياء"، لا بسبب احتوائه على جميع المستلزمات المنزلية فقط، وإنما لأنه يضم مرآباً لسيارة فاخرة، يتيح لأصحابه إحضار سيارات عطلات نهاية الأسبوع للنزهات أيضاً.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن منزل فولكنر المتنقل الذي يبلغ طوله 40 قدماً، بإمكانه أن يستوعب بكل راحة سيارات مثل فيراري، وبورش، وبي إم دبليو أو مرسيدس، يتم رفعها إلى "جوف" المركبة باستخدام مصعد هدروكهربائي.

ويوفر منزل بيرفورمانس S المتنقل الذي يبلغ سعره 1.7 مليون دولار (1.2 مليون جنيه إسترليني)، مطبخاً مجهزاً بالكامل، وحجرات للنوم، وتجهيزات خشبية وجلدية، وأحدث وسائل الترفيه، وجداراً ينزلق لتوفير مساحة إضافية.

وبالنسبة لستيفاني فولكنر، مديرة شركة فولكنر موبيل الألمانية صانعة الحافلة، فإن من بين أعظم الميزات التي تظهر فخامة هذا المنزل المتنقل "ركن الطبخ"، الذي لا يمكن العثور عليه في أروقة معظم المنازل المتنقلة المنافسة.

وهذا المنزل المتنقل بالنسبة لها حصري بتصميمه الداخلي ويمتاز بالانسجام، وجميع المواد المستخدمة هي من أعلى المستويات جودة ومعالجة. أما من الداخل فهو أشبه ما يكون بفندق خمس نجوم.

