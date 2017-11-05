عراقية تنافس على "جمال الكون"

لأول مرة منذ نحو 50 عاماً، تشارك فتاة عراقية في مسابقة "ملكة جمال الكون" هذا الشهر، في مدينة لاس فيغاس الأميركية.بحسب سكاي نيوز عربية.

وستمثل المتسابقة سارة عيدان "27 عاما" العراق في المسابقة التي ستقام يوم 26 من الشهر الجاري، وذلك بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العراق، بعد تجريد اللقب من الفائزة الأصلية فيان سليماني بداعي التزوير.

ووفقا لصحيفة "ميترو بورتوريكو"، تعود آخر مشاركة للعراق في المسابقة عام 1972، عندما مثل العراق وجدان سليمان في بورتو ريكو.

وستقام المسابقة هذا العام في مدينة لاس فيغاس الشهيرة للمرة السادسة في التاريخ، حيث ستتوج حاملة اللقب، الفرنسية آيرس ميتينير، الفائزة الجديدة في المسابقة.