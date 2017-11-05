صنعت شركة فنلندية أقوى محرك ميكانيكي في العالم، ويعادل بعشرات الأضعاف قوة أسرع محرك للسيارات.

وقامت شركة وارتسيلا الفنلندية بتصنيع محرك جديد أطلقت عليه اسم "14 آر تي – فليكس 96 سي"، وسيستخدم لتشغيل سفن الشحن العملاقة، التي قد تفوق حجم حاملات الطائرات الأميركية.

وسيعمل المحرك بقوة 107 ألف حصان، وهو ما يعادل قوة محرك سيارة فيراري لا فيراري الخارقة، 113 مرة، و71 مرة أقوى من محرك دبابة "أم 1 أبرامز" الحربية.

ويحتوي المحرك العملاق على 14 محركا داخليا، ويبلغ طوله 27 مترا، ويزن 2.3 مليون كيلوغراما، ويمتلك مزايا اقتصادية في استهلاك الوقود.