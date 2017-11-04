حادث مروع يودي بمليون نحلة في اميركا

أودت السلطات الأميركية بنحو مليون نحلة إثر تحطم شاحنة كانت تحمل هذه الحشرات في ولاية كاليفورنيا، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" السبت.

ونقلت الوكالة عن السلطات قولهم إن شاحنة كبيرة انحرفت قبالة الطريق السريع رقم 80 في وقت متأخر مساء الخميس في أوبورن شمال سكرامنتو في كاليفورنيا.

وكان السائق يحاول تفادي الاصطدام بسيارات تسير بسرعة بطيئة، لكن الشاحنة اصطدمت بجسر، وفر السائق بعد إصابته بجروح طفيفة.

وأجبرت السلطات على قتل النحل برشه بماء وصابون بعد أن قال النحالون إنه لا يمكن إنقاذ الخلايا وكانت هناك توقعات بهطول أمطار.

وقال النحال ناثان سميث لتلفزيون "كي تي إكس إل-تي في" إن النحل كان ينتقل من مونتانا إلى سنترال فالي في كاليفورنيا لتلقيح أشجار اللوز وتقدر قيمتهم بمليون دولار أو أكثر.