بالفيديو.. هاجم الشرطة بساطورين فنال جزاءه

نشرت الشرطة البريطانية شريط فيديو يظهر لحظة سقوط مجرم بسلاح "Tazer"، بعدما هدد حياة كثيرين من بينهم ضباط شرطة.

وحسب الفيديو، فقد أشهر أرون تيسفاليم (20 عاما) بساطورين كبيرين في وجوه عناصر الشرطة الذين هرعوا إلى متجر في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا، على ما أوردت "سكاي نيوز" الجمعة.

والتقط الفيديو كاميرا مثبتة على رأس أحد عناصر الشرطة التي أبلغت باقتحام مسلح للمتجر وترويع الموجودين فيه.

وظل تيسفاليم يلوح بالسكنين ويتقدم صوب عناصر الشرطة الذين أشهروا بنادقهم، وطالبوه نحو 10 مرات بإلقاء سلاحه لكنه لم يفعل.

وفي النهاية أطلق أحد الشرطيين طلقة من سلاح الصعقة الكهربائية "Taser" على المجرم الذي سقط من الضربة واغشي عليه، وذكر لاحقا أنه كان تحت تأثير الكحول وغاضب من طريقة معاملة المتجر له.

لكن القضاة في محكمة برمنغهام لم يقتعنوا بكلام تيسفاليم وأدانوه بارتكاب جريمتين وحكم عليه بالسجن لمدة عام.