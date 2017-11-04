استدعاء الشرطة من أجل حبة كوسا

استدعى رجل مسن الشرطة في مدينة برتن الألمانية بعد أن عثر في حديقة منزله على جسم غريب، اعتقد أنه قنبلة تعود إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام، الجمعة.

وبعد أن هرعت الشرطة إلى منزل الرجل، البالغ من العمر 81 عاما، اتضح أن الجسم الغريب ليس إلا حبة كوسى عملاقة يبلغ طولها 40 سنتمترا، وفق صحيفة "التلغراف" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن رجل شرطة كان ضمن القوة التي وصلت إلى منزل الرجل المسن أن "حبة الكوسى" توحي فعلا بأنها قنبلة، نظرا للونها الأخضر الداكن وحجمها الكبير مقارنة بغيرها من نبات الكوسى.

ورجح الشرطي أن أحدهم أقدم على رمي حبة الكوسى العملاقة، التي تزن حوالي 5 كلغ، في حديقة المسن الذي سارع إلى الاتصال بالشرطة معتقدا أنها قنبلة.

وعثر في مدن ألمانية عدة خلال السنوات الماضية على قنابل غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية، التي انتهت بخسارة ألمانيا أمام الحلفاء عام 1945.