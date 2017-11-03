العثور على حيوان "لم ير مثله من قبل" في السعودية

عثر مواطن سعودي في الكورنيش الجنوبي بمحافظة ينبع البحر غرب المملكة على جثة حيوان بحري وصفه الإعلام في المملكة بـ"الغريب شكلا وحجما"، حيث "لم ير مثله من قبل" في هذه المنطقة.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن المواطن كان يمارس رياضة المشي خلال اكتشافه هذا الكائن وتولى إبلاغ حرس الحدود، حيث وصلت فرقة منهم، وباشرت التعامل مع الحالة وسط ذهول لشكل ذلك الحيوان الغريب.

وقال مكتشف ذلك الحيوان، سعد طحيمر الشميسي السناني،"وكعادتي بدأت صباح الأربعاء في ممارسة رياضة المشي، إلا أني وعلى بعد 100 متر تقريبا شاهدت حيواناً بحرياً غريباً جداً، واقتربت منه وتأكدت من نفوقه، حينها أبلغت حرس الحدود الذين تعاملوا مع الحدث".

وأضاف المواطن السعودي: "ظننت في بداية الأمر أنه رجل، حيث كان بعيدا عني حوالي 20 مترا، لحين علمت أنه حيوان بحري غريب الشكل لأول مرة أشاهده، ما دفعني لإبلاغ حرس الحدود". وحضر مندوب عنهم في دورية رسمية، حيث وقفوا على الحالة ووثقوها، وأبلغو إدارتهم، كذلك أبلغوا دائرة الثروة السمكية.

وسلم حرس الحدود بمحافظة ينبع البحر الحيوان البحري إلى وكالة الثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لفحصه والتأكد من نوعه.