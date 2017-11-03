ما أسباب اختيار كلبة ضالة لغزو الفضاء؟

أوضح العلماء الروس أسباب اختيار الكلبة الضالة "لايكا" للطيران إلى الفضاء، وأسباب عدم اختيارهم لكلاب أصيلة.

ونشر موقع "Phys.org" حديث أديليا كوتوفسكايا عالمة الأحياء في معهد الطب البيولوجي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والتي دربت الكلبة لايكا وغيرها من الكلاب التي استخدمت في الفضاء أيام الاتحاد السوفييتي.

وأشارت كوتوفسكايا إلى أن العلماء الروس فسروا سبب اختيار الكلبة الضالة لايكا للطيران إلى الفضاء ولم يختاروا كلابا ذكورا أصيلة، لأنها لا تحتاج إلى رفع ساقها عند قضاء حاجتها، ما يؤدي لحاجتها لمساحة صغيرة في المركبة الفضائية، ولأن الكلاب الضالة أكثر فطنة وأقل دلالا من الكلاب الأصيلة.

وأضافت كوتوفسكايا أن لايكا أصبحت أول "رائد فضاء"، ليس فقط لأسباب فيزيولوجية، بل لأنها تميزت أيضا بطبع هادئ غير اعتيادي، وفطنة عالية ومظهر مثير للاهتمام، جعلها تبقى في أذهان الناس.

وقد ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها خلال رحلة "لايكا" الأولى والأخيرة العلماء السوفييت على تحديد وتلافي الأخطاء في تصميم المركبة الفضائية، مع العلم أن "لايكا" ماتت بعد ساعات من انطلاق كبسولة الفضاء لقلة المعلومات عن نظام التهوية والحرارة داخل كبسولة الفضاء. وفيما بعد، أرسلت إلى الفضاء الكلبتان "بيلكا وستريلكا"، ليفتح المجال بعد ذلك للعديد من رواد الفضاء لغزوه.