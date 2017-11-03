السعودية: فصل التوأم السوداني الأحد

تقرر إجراء عملية فصل التوأم السوداني، جود وجنى، في السعودية يوم الأحد القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وسيقوم الفريق الطبي الجراحي المتخصص في هذا المجال بإجراء عملية الفصل للتوأم السوداني في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وفقاً لتصريح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأوضح الربيعة أن التوأم إناث، وتبلغان من العمر قرابة 13 شهراً، وملتصقتان بمنطقتي الصدر والبطن، كما أن هناك اشتراكا بالكبد وأغشية القلب، وتعانيان من صعوبات في التنفس مع فشل جزئي بالرئتين والتهابات متكررة بالصدر، ولديهما عيوب خلقية في الأوردة الرئوية، مشيراً إلى أن نسبة نجاح العملية الجراحية تصل إلى 60%.