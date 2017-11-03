في آخر يوم عمل له .. موظف "تويتر" يحجب حساب ترامب

تفاجأ زوار صفحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الخميس، بجملة "عفوا الصفحة غير موجودة"!

وقالت شركة "تويتر"، في وقت لاحق، إن حساب ترامب "تعطل دون قصد"، بسبب خطأ أحد الموظفين بالشركة، وإنه توقف عن العمل لمدة 11 دقيقة قبل استعادته.

وكتبت الشركة في تغريدة لها: "في وقت سابق، توقف حساب دونالد ترامب، دون قصد بسبب خطأ بشري من جانب موظف في تويتر". وأضافت: "نحن مستمرون في التحري واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر".

وفي تغريدة أخرى، أفادت الشركة بأنه بعد التحري، تبين أن الموظف الذي تسبب في تعطيل حساب الرئيس الأميركي، كان آخر يوم عمل له.

ويعتبر الرئيس الأميركي من عشاق موقع "تويتر"، خاصة أنه صرح مؤخرا بأنه لولا الموقع لما وصل إلى البيت الأبيض.

ويتابع ترامب أكثر من 41.7 مليون شخص، وهو دؤوب على التغريد بشكل يومي، حيث يعتبر أنه بإمكانه تجاوز ما يراها تغطية إعلامية غير عادلة من خلال التحدث بشكل مباشر.

وكثيرا ما حث الزعماء الجمهوريون ترامب على تجنب التغريدات أو التقليل منها، وأقر شخصيا بأن بعض الأصدقاء اقترحوا عليه عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعادة، يشن الرئيس الأميركي هجمات على "تويتر"، لا سيما على وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين، وينشر تغريداته في الصباح الباكر أو في وقت متأخر في المساء. وفي بعض الأحيان، تحتوي تغريداته على أمور غير دقيقة وهجمات شخصية.