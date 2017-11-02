غراب ينقض على مزارع ويسرق 30 ألفا

تعرض مزارع في محافظة الغربية المصرية للسرقة، ولكن على "منقار" غراب وليس على يد سارق، خلال عمله في الحقل الخاص به.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية محلية، أتم المزارع، القاطن في قرية سيدي وصيف، عملية بيع جاموسة بمبلغ 30 ألف جنيه، قبل أن يضع المال في المنديل القماش الخاص به ويباشر أعماله في الحقل.

وفجأة، قام أحد الغربان بالانقضاض على المنديل وخطفه وبداخله المال وطار به بعيد عابرا نهر النيل إلى قرية ميت أبو العز على الجانب المقابل.

وهرع المزارع إلى أحد مراكب الصيد محاولا اللحاق بالغراب، ولكنه فشل في العثور عليه أو على المال.