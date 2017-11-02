"البيان" الموقع الإماراتي الأول في منطقة الخليج

احتل موقع صحيفة البيان المركز الأول بين مواقع الصحف الإماراتية على مستوى منطقة الخليج حسب إحصائيات 2017 من ايفيكتف ميجر .

وأظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن شركة " ايفيكتف ميجر" تصدر موقع البيان ، بفارق 3 أضعاف عن أقرب منافسيه في الإمارات.

وتشير إحصائيات موقع البيان إلى أن عدد زوار الموقع في أكتوبر الماضي زاد بمعدل 36 بالمائة عن الشهر السابق سبتمبر وبمعدل 15 بالمائة عن أكتوبر 2016 .

فيما ارتفع عدد الزوار الجدد للموقع بمعدل 39 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر ، و 17 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2016 .

وزاد عدد الزيارات للموقع في أكتوبر الماضي بمعدل 34 بالمائة بالمقارنة مع شهر سبتمبر و 20 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2016 .

فيما زاد عدد المواد التي تم تصفحها في الموقع خلال أكتوبر بمعدل 30 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي و 15 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2016 .

ويعد موقع البيان من المواقع المتميزة على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي ،و يحظى بمتابعة واسعة في مختلف الدول ، حيث تشير الاحصائيات إلى أن نحو 49 بالمائة من زوار الموقع يأتون من خارج الإمارات وتحديدا من المملكة العربية السعودية التي زاد عدد زوار الموقع منها بمعدل 54 بالمائة ومصر التي زاد عدد زوار الموقع منها بمعدل 34 بالمائة، فيما حقق الموقع إنجازا مهما على صعيد أعداد متابعيه في الدول غير العربية حيث زاد عدد متابعي الموقع في تركيا بمعدل 77 بالمائة وفي ألمانيا بمعدل 68 بالمائة .

وشكل محتوى الفيديوهات داعما ثريا لموقع البيان، عبر ضخ ما يقارب من مائة فيديو شهريا.

وحققت فيديوهات البيان TV نموا كبيرا في الإنتاج وصل الى أكثر من 70% هذا العام. كما تميزت بانتشارها ومواكبتها لكبرى الاحداث في الدولة والمنطقة.

وأنتج البيان TV مجموعة من الفيديوهات والبرامج في مناسبات موسمية مثل شهر رمضان والاعياد، وأيضا مواكبة لعام الخير، ولاقت كلها صدى واسعا رسميا وشعبيا.

كذلك انتج البيان TV للموقع خصيصا سلاسل تسلط الضوء على الإرث الثقافي المهم في الدولة، مثل سلسلة "دروب الامارات" التي صدر منها موسمان الى اليوم، وسلسلة "الطريق الى حتا" وسلسلة "دبي 0530 صباحا".

وحازت الكثير من هذه الموضوعات على جوائز محلية وعالمية مرموقة.