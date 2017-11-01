منصب "خاص" للفنانة يسرا

اختارت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثلة يسرا "رئيس شرف" الدورة التاسعة والثلاثين التي تنطلق في نوفمبر الجاري.

وقال المركز الصحافي للمهرجان في بيان "الأربعاء" إن اختيار يسرا جاء "لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم السينما المصرية، وما تملكه من رصيد وافر من أدوار رائعة تحولت إلى علامات فنية".

وتقام الدورة التاسعة والثلاثون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

وكشف المهرجان في وقت سابق عن عرض فيلم (ذا ماونتن بتوين أس) للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وبطولة كيت وينسليت وإدريس ألبا في الافتتاح.

ويترأس الممثل حسين فهمي لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان، والتي من المقرر الكشف عن باقي أعضائها خلال الأيام القليلة القادمة.