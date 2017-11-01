طلبة مصريون يعاقبون نائباً بالبرلمان صفع موظفة

تعدى عضو بمجلس النواب المصري على موظفة أمن بجامعة الفيوم، حيث صفعها على وجهها بعد أن رفضت دخول ابنته للمقر بسبب عدم حملها بطاقة دخول الجامعة.

وكشف طلاب مصريون أن النائب البرلماني علم بالواقعة بعد اتصال ابنته به، وذهب للجامعة، واعتدى على الموظفة وصفعها على وجهها أمام عدد من الطلاب وفقا للعربية نت.

وعلى الفور، هجم الطلاب عليه وعلى سيارته الخاصة، وهشموها تماماً وصوروا الواقعة كاملة بالفيديو.

كما هتف الطلاب مطالبين بالحصول على حق الموظفة، فيما اختفى النائب وابنته من المكان تاركين سيارتهما الخاصة التي كسرها الطلبة.