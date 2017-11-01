شاب يقتل أستاذه ويأخذ سيلفي مع جثته وينتحر

يقف الشاب في صورة سيلفي بجانب الجسم الدموي للضحية ويبتسم. وقال مصدر في وكالة إنفاذ القانون لـ"RT"، إن المشتبه به اسمه أندريه وقد انتحر بعد قتله لمدرسه ونشر الصور.

وقد ظهرت صور الشاب على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي". وفي وقت لاحق، تمت إزالة الصور .

وفى وقت سابق، قالت جوليا ايفانوفا، مساعد رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، إن قضية جنائية قد أقيمت فيما يتعلق بقتل مدرس وطالب فى موسكو. ووفقا لها، تم العثور على جثتين مع طعنات متعددة في واحد من مكاتب مبنى المعهد.

وأشار رئيس هيئة الرقابة "روزكومنادزور" ألكسندر زاروف إن القوانين تسمح بإزالة فورية لصور العنف من مسرح الجريمة، التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.