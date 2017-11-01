فيديو.. اكتشاف المدينة الغامضة في قلب المحيط الهادي

المصدر:
  • سبوتنك
التاريخ:
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اكتشف العلماء مدينة قديمة في وسط المحيط الهادئ، تقع في مكان غير عادي وغامض على ساحل ميكرونيزيا.

تقع المدينة في جزيرة بوهنبي وتسمى نان — مادول وتتكون من مربعات منتظمة هندسيا تفصلها قنوات مياه. ووفقا للخبراء، فقد بنيت في القرن الأول أو الثاني الميلادي.

وصنعت الآثار من أحجار البازلت وكتل المرجان. وهناك أنقاض المعابد والمنازل والقصور والمقابر.

ونشأت المدينة بعيدة عن الحضارات القديمة المعروفة وهذا سبب تسميتها بالمدينة الغامضة.

ويعتقد العلماء أن نان — مادول هي أول مدينة على جزر المحيط الهادئ. وكانت هي العاصمة، ومركزا للطقوس الدينية ومكان استراحة القادة العسكريين السابقين.

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