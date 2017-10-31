يقتل عروسه "القاصر" قبل نهاية شهر العسل

قررت النيابة العامة في مصر، أمس الإثنين، حبس زوج أقدم على قتل زوجته التي تزوجها عرفياً في نهاية "شهر العسل".

واتهم والد الزوجة صهره البالغ من العمر 24 عاما، بالتعدي على ابنته البالغة من العمر 15 عاما بالضرب، محدثا إصابات بها أودت بحياتها.

وبعد تلقي البلاغ، انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مسرح الجريمة، حيث تم العثور على الزوجة غارقة في الدماء بعد تسديد طعنات لها في أنحاء متفرقة من جسدها.

وجاء في أقوال والد المجني عليها، أن “خلافات متكررة نشبت بين ابنته وزوجها خلال الفترة الماضية عقب الزواج مباشرة، الأمر الذي جعله يتهم زوجها بقتلها”.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته بالتهمة اعترف أمام رجال المباحث بارتكابه الجريمة بسبب شكوكه في سلوكها، وارتباطها بعلاقات مع رجال آخرين.

وصرّحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليها بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وحبس المتهم على ذمة القضية لعرضه على جهات التحقيق المختصة.