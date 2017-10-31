زوجوها بالإكراه فقتلت 13 شخصاً

أعلنت الشرطة الباكستانية، توقيف، شابة زوجت بالإكراه، لقتلها 13 شخصا، إثر تسميم الحليب الذي كانت تريد تقديمه إلى زوجها.

وزوجت الشابة رغما عنها في سبتمبر، ببلدة فالفاني الواقعة في منطقة مظفركره (إقليم بنجاب الوسطي).

وقد أقرت بأنها دست السم في الحليب الذي صُبّ في مشروب قدم للعائلة ، وفق ما قال المسؤول عن الشرطة المحلية عويس أحمد للصحافة.

ووفقا لفرانس برس، فقد توفي 13 شخصا من بينهم الزوج، ونقل 14 شخصا آخر إلى المستشفى.

وأوضح المسؤول المحلي أن "الشرطة أوقفت آسيا بيبي ورجلا آخر وخالتها، متهمين بالتواطؤ معها ووجهت إليهم تهمة القتل".