نهاية مأساوية لعارضة أزياء حسناء عمرها 14 عاماً

تثور شبهات حول دور وكالة صينية لعرض الأزياء في إنهاك مراهقة روسية، عمرها 14 عاما، توفيت بعد أيام من مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في شنغهاي، وهو ما نفته الوكالة.

وأعادت حادثة وفاة الشابة، الجمعة، في مستشفى صيني، إلى الواجهة الجدل حول ظروف عمل عارضات الأزياء الأجنبيات في الصين، وهن يأتين بنسبة كبيرة من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.

وراحت فلادا دزيوبا تصاب بالدوار، الثلاثاء الماضي، ودخلت المستشفى في اليوم التالي، لكن حالتها الصحية تدهورت بسرعة.

وأكدت الصحيفة الروسية الصادرة بالإنجليزية "سايبيريين تايمز" أن الشابة توفيت من جراء التهاب السحايا الذي تفاقم بسبب شدة الانهاك.

وجاء في بيان صادر عن وكالة "اي اس اي اي" على خدمة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي: "يؤسفنا أن نخسر ملاكا"، مع التوضيح أن الشابة بدأت تصاب بوعكات في 24 أكتوبر، أي بعد 6 أيام من انتهاء فعاليات أسبوع الموضة في شنغهاي.

وقال جنغ يي المدير العام لوكالة عرض الأزياء، التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها لصحيفة "غلوبل تايمز" الرسمية، إن الشابة كانت تعمل 8 ساعات في اليوم، بما يتوافق تماما مع التشريعات الصينية.