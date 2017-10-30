غرق 8 أشخاص بسبب "سيلفي"

أعلنت الشرطة الفلبينية، الاثنين، عن غرق ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، إثر انقلاب قاربهم أثناء إلتقاط سيلفي خلال الرحلة.

وقال مسؤول الشرطة، جونا كارلو كوباليس، إن هناك خمسة أشخاص نجوا من الحادث الذي وقع الأحد في منطقة لاجونا دي باي، وهي أكبر بحيرة في الفلبين، وتقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف أن القارب كان يقل 13 فرداً تربطهم علاقة دراسية سابقة، وكانوا في طريقهم لحضور حفل عيد ميلاد.

وقال كوباليس: "تجمع ركاب الركاب على جانب القارب لالتقاط صور سيلفي أثناء الرحلة، ما تسبب في ميله وانقلابه"مشيراً إلى ان"أن القارب كان مكتظاً بالركاب".

وتقوم الشرطة بالتحقيق مع مالكي القارب، لاحتمال تقصيرهم، وذلك وسط ما يتردد حول عدم تسجيل القارب ضمن وسائل نقل الركاب، وأنه مسجل فقط لنقل أعلاف الحيوانات.