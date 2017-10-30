بخطوة بسيطة تحصل على حقائبك بسرعة في المطارات

من الأمور التي تثير حنق المسافرين الانتظار لوقت طويل أمام حزام الحقائب في المطارات، بعد رحلة طويلة تمتد لساعات.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، عن خبير في مجال المطارات قوله إن بإمكان المسافر تفادي هذا الانتظار باتباع خطوة بسيطة.

وقال الخبير الأميركي، توماس سسيتو، إن المسافرين يعتقدون أن آخر شخص يسجل حقائبه عند الإقلاع سيكون الأول الذي يستلمها عند الهبوط، مؤكدا أن هذا الاعتقاد خاطئ.

وأشار، وفق ما نقلت عنه الصحيفة، إلى أن فرص المسافر في وصول حقائبه مبكرا لدى الوصول ترتفع في حال وصل مبكرا إلى المطار قبل الإقلاع.

وأوضح أن الحقائب توضع في العربة قبيل نقلها إلى الطائرة من الأمام إلى الخلف. ما يعني أن الذي يسجل حقائبه متأخرا ستصل عند الهبوط متأخرة على حزام الحقائب، والعكس صحيح.