يقتل زوجته طعناً ثم يحاول الانتحار

أقدم سعودي بمكة المكرمة على قتل زوجته طعناً، كما حاول الانتحار بإيذاء نفسه، حيث لا يزال منوماً بالمستشفى.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحف السعودية فقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه وصل بلاغ إلى مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة عن قيام سعودي في العقد الثالث من العمر بطعن زوجته.

وأضاف أنه تمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي، حيث اتضح بأن المجني عليها تعرضت لعدة طعنات أدت لوفاتها، وقيام المتهم بإيذاء نفسه بجرح قطعي بالرقبة وطعنات بالبطن، وحالته الصحية مستقرة ولا يزال منومًا بالمستشفى.

وتابع القرشي أنه تبين أن الجاني يعاني من اعتلال نفسي وله ملف يُثبت ذلك.