حطاب مات عطشاً في صحراء النفود الكبير

عثر الطيران الشراعي، التابع لجمعية عون للإنقاذ، على مفقود شمال بقعاء متوفى، بعد قرابة 10 أيام من فقدانه.

‏ووجد ‏الكابتن سالم غزاي الشمري، من فريق عون للبحث والإنقاذ بطائرته الشراعية، المفقود شمال بقعاء متوفى بجانب سيارته، حيث أعلنت الجمعية بدء البحث بـ18 سيارة يساندهم الطيران الشراعي قبل نحو يومين، بعد وصول بلاغ متأخر من ذوي المفقود، الذين عجزوا عن العثور عليه منذ فقدانه قبل نحو 10 أيام.

وكان المفقود عيد صالح المظيبري خرج من منزله طلباً للرزق حطاباً في صحراء النفود الكبير، ويبلغ من العمر 50 عاماً ويعاني من مرض الضغط والسكر قبل أن تعثر عليه الجمعية متوفىً في صحراء النفود الكبير.

بدورها، أكدت شرطة حائل العثور على المواطن المختفي، وسط أنباء عن سلوكه طريقاً داخل النفود في محاولة للتخفي عن عيون رجال الأمن لممارسته "التحطيب الجائر".

وأوضح المتحدث باسم شرطة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أن "شرطة بقعاء تلقت بلاغاً الاثنين الماضي عن تغيب مواطن، وبتكثيف البحث من الجهات الأمنية وطيران الأمن والدفاع المدني وفريق عون التطوعي، عثر أعضاء الفريق على المُتوفى داخل النفود، الجمعة، فيما واصلت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة".

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للمظيبري أثناء تحميل سيارته بالحطب، ليختفي بعدها.