شاهد .. لماذا احتفلت كيم كاردشيان بعيد ميلادها في أجواء عربية؟

طغت الأجواء العربية على حفل عيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، مما دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول السبب وراء هذه الأغاني العربية، بحسب ما أظهر الفيديو الذي نشرته كاردشيان عبر حسابها في موقع الانستغرام.

ويبدو أن صديق شقيقتها كورتني ذا الأصول الجزائرية، يوسف بنزيما قد تولى مهمة تشغيل أغاني حفل عيد ميلاد كاردشيان.

ولم تقتصر الأجواء العربية التي كانت طابع الحفل بامتياز على الأغاني فقط، بل أيضاً الأطباق العربية الموجودة على المائدة مثل الحمص واللبنة، وورق العنب والتبولة.

وذهب البعض إلى التكهن أن السبب الذي دفع بنزيما للاهتمام باختيار الأغاني العربية، ليضفي طابعاً مختلفاً يدعو للحديث، لا سيما بعد ظهور كيم كاردشيان وزجها كاتي ويست في حالة يغلب عليها الحزن والتعاسة، كما لم يبتسما لكاميرات المصورين، على عكس ما هو متوقع في يوم مثل هذا.