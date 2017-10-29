الطيار المنحوس.. قصص مأساوية مع 3 زوجات

لقي رجل أسترالي مصرعه مع خطيبته الجديدة إثر تحطم طائرة صغيرة كانا يقودانها شمالي مدينة سيدني، طاويا بذلك سلسلة مآسي اللواتي ارتبطن به.

وأوردت صحيفة "تلغراف" الأسترالية، السبت، أن رجل الأعمال غرانت بيرلي فقد زوجته الأولى كيم قبل سنوات بعدما ألم بها عارض صحي.

وحاول الرجل ترميم حياته فتعرف على سيدة أخرى اسمها كليري سامبسون، لكن الأخيرة قتلت إثر حادث سير في مايو 2016.

وطارده الموت في المرأة الثالثة، إذ أقلع في طائرة صغيرة قرب سيدني السبت مع خطيبته الجديدة سوزان رولدا، لكن الطائرة هوت في غابة مجاورة وقتل الاثنان.

واستذكرت عائلته في بيان نجاح ابنها في المجال المالي ووصفته بـ"الطيار الاستثنائي" الذي أحبه الكثيرون، وما جعل موته مأساويا أنه ليس طيارا هاويا، بل محترف لديه آلاف الساعات من التحليق في السماء.