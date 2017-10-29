تعرف على "القاتل الصامت" واحذر منه

حذر الأطباء البيطريون الفتيات من تربية الحيوانات الأليفة الأنثى، إذ إنها تتسبب فى أمراض مميتة، وخصوصا لدى الفتيات.

وتسبب الحيوانات الأليفة عدوى تسمى بـ"بيوميترا"، وهي عدوى خطيرة في الرحم، وإذا لم يتم علاجها تؤدي إلى الفشل الكلوي، وتسمم الدم، والجفاف، وفي بعض الحالات تسبب الموت، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".

ويوصي الأطباء البيطريون بأن يقتني الأشخاص حيوانات ذكور بدلاً من الإناث، وأن تكون فى سن صغيرة لمنع خطر العدوى.

وأوضحت الصحيفة أن عدوى "بيوميترا" تحدث نتيجة الإصابة بالعدوى البكتيرية، التى تتسبب فى تراكم صديدى فى الرحم، وتتراوح الأعراض بين التقيؤ الخفيف، والتعب، ونقص نشاط للإفرازات.

وأشارت إلى أن علاج هذه العدوى تتطلب جراحة عاجلة لإزالة التقيح، وهذا الإجراء يصاحبه مخاطر شديدة، فقد ينفصل الرحم المصاب أثناء العملية، ويمكن أن يؤدي التقيح إلى مزيد من العدوى.