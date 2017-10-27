جبل جيس يستضيف حفل (فيفالديانو - مدينة المرايا)

على ارتفاع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر على قمة جبل "جيس"، القمة الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الليلة الحفل الموسيقي (فيفالديانو - مدينة المرايا).

وقاد هذا العمل الفني المؤلف والعازف الموسيقي التشيكي "ميشال دفوجاك" الحاصل على أرقى الجوائز العالمية والذي بات اسمه مقترنا بالموسيقى الكلاسيكية في العصر الحديث، حيث يجمع الأعمال الفنية الرائعة والمستوحاة من عصر الباروك ومقطوعات الموسيقي الإيطالي الشهير "أنطونيو فيفالدي"، ليمزجها مع تأثيرات بصرية ثلاثية الأبعاد وعروض ضوئية، مقدماً بذلك للجمهور تحفة فنية تليق برقي الموسيقى التي يقدمها.

وكانت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أعلنت أنه سيتم إغلاق الجبل اليوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى منتصف الليل من أجل هذا الحدث العالمي الكبير وسيسمح فقط لحاملي تذاكر الدخول.