ظفر مكسور يفك لفز مقتل سيدة في السعودية

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة أربعينية على يد زوجها بمحافظة القطيف السعودية مؤخراً، مشيرةً إلى أن قاتل السيدة هو الزوج الثالث لها، بعد طلاقها من الأول (أنجبت منه خمسة أبناء) والثاني عراقي.

وبّينت المصادر وفقاً لصحيفة "مكة"، أن التعرف على هوية المتهم جاءت بعد العثور على أثاره في موقع الجريمة، موضحةً أن وجود ظفر مكسور للمتهم وتساقط بعض الشعرات منه بجوار جثمان القتيلة ساعد رجال الأمن على كشف غموض القضية.

ولفتت إلى أن التحريات الأولية تشير لوقوع عراك بين الجاني والقتيلة دفعه في النهاية إلى قتلها رغم مرور شهور قليلة على زواجهما، مبينةً أن العراك بينهما كان قوياً انعكس على وجود قطع الأثاث في غير مكانها الطبيعي إلى جانب تناثر الزجاج بكثرة في المكان.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أعلنت القبض عن القاتل وهو مواطن سعودي أربعيني تزوجها مؤخراً؛ تمھیداً لإحالته وملف القضیة لفرع النیابة العامة بمحافظة القطیف لاتخاذ اللازم بشأنه.