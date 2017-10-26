بالصور.. ما لا تعرفه عن جواز سفر كوريا الشمالية

الظروف السياسية والاجتماعية الحاكمة على كوريا الشمالية وشح المعلومات عن هذا البلد المنعزل المغلق جعل الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية أكثر مناطق العالم سريّة.

وبالإضافة لصعوبة السفر إلى كوريا الشمالية، فسفر مواطني هذه الدولة المنغلقة أنفسهم مهمة مستحيلة، هناك حالات نادرة فقط يسمح فيها نظام بيونغ يانغ لمواطنيه بالسفر.

وأصدر أول جواز سفر كوري شمالي في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان قد طُبع عليه بثلاث لغات، وهي الكورية والروسية والصينية، خلافا للجواز الحالي المطبوع باللغة الكورية والإنجليزية.

والجواز الكوري أزرق اللون ويحمل على غلافه عبارة "조선민주주의인민공화국" ومعناها "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، كما يحمل ترجمة اسم البلد باللغة الإنجليزية.

وضع أيضا شعار كوريا الشمالية على الغلاف، وهو شعار مكون من نجمة حمراء كرمز للشيوعية وسنابل القمح التي ترمز للشعب وعمود كهرباء وسد عالٍ كرمز الصناعات الكورية، ويوجد في خلفية الشعار جبال شاهقة مغطاة بالثلوج.

كباقي جوازات السفر في العالم، كتبت كوريا الشمالية في الصفحة الأولى من جواز سفرها شعارا ويعني "حامل هذا الجواز هو تحت حماية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ويجب على كل من يعنيه الأمر أن يسمح لحامل الجواز بالمرور بحرية وبدون موانع ويوفر له الحماية والمساعدة اللازمة عند الضرورة".

خُصصت صفحتان في هذا الجواز لبيانات حامله، يكتب في الصفحة الأولى منهما رقم الجواز والاسم الكامل باللغتين الكورية والإنجليزية وتاريخ ومحل الولادة وفترة صلاحية الجواز وتاريخ إصداره وتاريخ انتهاء صلاحيته، إضافةً لصورة حامل الجواز. وتوضع في الصفحة الثانية التراخيص الصادرة لإصدار هذا الجواز.

يوجد ثلاثة أنواع من الجواز السفر الكوري، أولها هو الجواز العادي أزرق اللون الذي يصدر بعد إصدار التراخيص اللازمة وهو صالح لسفرة واحدة فقط وبعدها تقوم الخارجية الكورية بإتلافه.

يحصل على هذا الجواز فقط أولئك الذين يمثلون بلدهم في حدث خارجي كالمباريات الرياضية أو الاجتماعات الأكاديمية أو المهمات التجارية.

هناك نوع ثانٍ من جواز السفر الكوري وهو الجواز الرسمي، ولونه أخضر. يحصل عليه التجار والمسؤولون الاقتصاديون في الدولة فقط.

أما جواز السفر الدبلوماسي، أحمر اللون، فهو النوع الثالث من الجوازات الكورية، ويحصل عليه فقط قادة وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال والمكاتب الفرعية التابعة للحزب.

يمكن لباقي مسؤولي النظام الكوري الحصول على جواز سفر دبلوماسي عندما يشغلون منصبا برتبة نائب وزير أو أعلاه.

يجب على حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية تسليم جوازارت سفرهم لدائرة جوازات السفر في وزارة الخارجية الكورية الشمالية عند رجوعهم للبلاد. ولا يمكن الحصول على جواز سفر عادي بتاتا إلا بوجود أوامر خاصة من الجهات المعنية، كما يجب على من يريد السفر من كوريا تقديم طلب للحصول على "فيزا الخروج".