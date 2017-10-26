سقوط أخطر رجال "النينجا" في قبضة الشرطة

تمكنت شرطة أوساكا غربي اليابان، من إلقاء القبض على لص يبلغ من العمر 74 عاما تعود ارتداء زي مقاتلي النينجا عند تنفيذه عمليات السرقة التي دامت لمدة 8 سنوات دون وقوعه.

وتتبعت الشرطة اليابانية اللص الملثم لفترة طويلة محاولة إيقافه واعتقاله، عن طريق تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن التي قام السطو عليها، ولكنها فشلت لمدة طويلة في التعرف عليه حسبما ذكر موقع 20min.

وأوضح قائد الشرطة "في كواتشي" بعد اعتقال اللص السبعيني، بأنه ارتكب خطأ فادحا رغم ذكائه المعهود، حيث ظهرت ملامح وجهه أمام كاميرا مراقبة إحدى المحلات التجارية، ما ساعد فرق التحريات من التعرف عليه ومن ثم تحديد مكانه واعتقاله.

ومع ذلك، لم يتمكن المحققون منذ فترة طويلة من تتبعه لأنه تعود الخروج للسرقة ليلا مرتديا زيا أسود اللون يشبه زي مقاتلي النينجا الملثمين، وبطريقة بارعة يتسلل خفية إلى المنازل التي يرغب في سرقتها بحيث لا يتمكن أحد من رؤيته.