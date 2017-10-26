أصغر عريس يرزق بمولوده الأول

رزق أصغر عريس في تبوك بالسعودية علي القيسي بمولوده الأول بعد عام من زواجه، وكانت حفلة زفافه حظيت بالكثير من الجدل بسبب عمره وعمر عروسه، وكان يبلغ من العمر حينها 16 عاماً.

وبحسب الصحف السعودية فقد استقبل القيسي مولوده الأول، والذي خرج للدنيا قبل أيام بالمستشفى العسكري بمشاعر لا توصف، وقال محمد القيسي (جد المولود) هذا حفيدي الأول، وأسماه ابني (محمداً) وهو بصحة جيدة، وكانت الولادة طبيعية، أما والد الطفل فيدرس حالياً بالصف الأول الثانوي.

ونصح أصغر عريس الشباب بالمسارعة في الزواج؛ كونه يحفظ الشاب، ويكون خير باب ورزقاً له.