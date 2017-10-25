ما أقوى جواز سفر في العالم؟



امتلكت سنغافورة "الصغيرة" الآن أقوى جواز سفر في العالم، وفقا لترتيب جديد صدر عن مؤشر جوازات السفر.

وأوضح المؤشر أن سنغافورة احتلت الصدارة بعد أن ألغت الباراغواي القيود المفروضة على دخول السنغافوريين إلى أراضيها.

ويمكن لسكان سنغافورة البالغ عددهم حوالي 3.4 ملايين نسمة، السفر الآن إلى 159 دولة، إما من دون وضع تأشيرة على الإطلاق، أو الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني مع قدرة مواطنيها على السفر إلى 158 دولة بدون تأشيرة، بينما احتلت كل من السويد وكوريا الجنوبية المركز الثالث.

ويأتي الجواز الأميركي في المركز السادس إلى جانب ماليزيا وايرلندا وكندا. أما أفغانستان، فاحتلت المركز الأخير في القائمة، حيث يمكن لسكانها الدخول إلى 22 دولة فقط دون تأشيرة.

ويصنف المؤشر جوازات السفر في جميع أنحاء العالم، حيث تم تطويره من قبل شركة استشارية عالمية مقرها كندا (Arton Capital).

وفي مارس الماضي، أعلن مؤشر Henley & Partners Visa Restrictions أن ألمانيا تملك الجواز الأقوى في العالم.